Commissie wil meer vaart achter veiligheidsmaatregelen EU

woensdag 10 oktober 2018 , 12:00

BRUSSEL (ANP) - De veiligheid in de EU wordt als nooit tevoren bedreigd en de EU moet daarom snel en krachtig reageren. De Europese Commissie roept de lidstaten en het Europees Parlement op prioriteit te geven aan maatregelen om terrorisme, georganiseerde misdaad en cybercrime in de EU te bestrijden.

,,Van dreigingen met chemische wapens die in onze straten worden gebruikt tot staats-gesponsorde cyberaanvallen, waar de online- en echte wereld botsen: de EU is een doelwit”, zei EU-commissaris Julian King in Brussel, doelend op de recente Russische hacks in Nederland en de moordpoging op oud-spion Sergej Skripal met zenuwgas in het Engelse Salisbury. ,,Samen staan we sterker. De Europese burgers verwachten dat we actie nemen.’’

King zei dit bij de presentatie van een voortgangsrapportage over wetgeving voor de Veiligheidsunie. Er ligt een reeks wetsvoorstellen te wachten op goedkeuring door de EU-regeringen en het EU-parlement. De commissie wil onder meer vaart achter nieuwe wetgeving die internetplatforms verplicht binnen een uur na plaatsing van terroristische propaganda die offline te halen en uitwisseling tussen EU-landen van elektronisch bewijsmateriaal.

De EU-leiders bespreken de veiligheid in de EU naar aanleiding van de recente ontwikkelingen volgende week op hun tweedaagse top in Brussel. Ook de beveiliging en bewaking van de EU-grenzen komt aan de orde.

