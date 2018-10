Houdbaarheid op bijna alle medicijnen

woensdag 10 oktober 2018 , 7:00

UTRECHT (ANP) - Op bijna alle medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn, staat binnenkort hoelang je het aangebroken middel kunt gebruiken. In 2015 stond die informatie nog maar op 10 procent van de middelen, in 2018 loopt dat op tot 92 procent, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Het college riep fabrikanten op in actie te komen nadat uit onderzoek van de Consumentenbond naar voren kwam dat het voor mensen onduidelijk was tot wanneer ze bijvoorbeeld een geopend flesje hoestdrank verantwoord konden gebruiken. Fabrikanten gaven massaal gehoor aan de oproep, aldus het CBG dat erop wijst dat de vervaldatum volgens Europese regels niet altijd op de verpakking en in de bijsluiter hoeft te staan.

Het CBG kwam met de oproep omdat het het belangrijk vindt dat medicijnen goed worden gebruikt. Op nog niet alle zogeheten zelfzorgmedicijnen in de winkels staat de houdbaarheid, want de winkels maken eerst de voorraad op.

