Britse militaire invasie in Hoek van Holland

woensdag 10 oktober 2018 , 3:30

HOEK VAN HOLLAND (ANP) - De Britten komen. Duizend militairen en vijfhonderd voertuigen arriveren woensdag in de haven van Hoek van Holland. De Engelsen zijn op doorreis naar Noorwegen voor een grootscheepse NAVO-oefening.

Trident Juncture 2018 is de grootste oefening van de NAVO sinds de Koude Oorlog. Het Nederlandse ministerie van Defensie levert zogeheten gastlandsteun aan de Britten om de verplaatsing door Nederland in goede banen te leiden. Daarbij wordt samengewerkt met Rijkswaterstaat.

Motorrijders van de Koninklijke Marechaussee begeleiden de Britse konvooien via Rotterdam en Utrecht naar de legerplaats in Stroe, bij Apeldoorn. De militaire voertuigen worden daar voorzien van brandstof. Daarna rijden ze verder om bij Hengelo Duitsland in te rijden.

Het gros van de Britse troepen maakt deel uit van de 4e Infanterie Brigade de ‘Black Rats’. Hun thuisbasis is Colchester in Zuidoost-Engeland. De reis van 2500 kilometer naar Noorwegen is voor de Britten meteen een oefening in verplaatsing over grote afstand.

Op initiatief van Nederland wil de NAVO samen met de EU de militaire mobiliteit verbeteren. ,,Militairen moeten sneller kunnen verplaatsen door Europa en worden nu nog gehinderd door wetten en regelgeving", aldus Defensie.

De 2200 Nederlandse militairen die aan Trident Juncture meedoen vertrekken woensdag 17 oktober vanuit de Marinehaven van Den Helder.

Aan de oefening, die tot 7 november duurt, doen ruim 40.000 militairen uit dertig landen mee. De NAVO test in de oefening de inzet van haar snelle reactiemacht.

