EU-commissaris Vestager kijkt naar dividenddeal Shell

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is aan het bekijken of de afspraak in 2005 tussen Shell en de Belastingdienst over het niet betalen van dividendbelasting door de beugel kan. EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) heeft dat geantwoord op vragen van Europarlementariër Paul Tang (PvdA) tijdens een zitting van de parlementscommissie waar Tang in zit.

Vestiger zei dat de zaak wordt bestudeerd ,,om haar volledig te begrijpen’’ en te bepalen of er een officieel onderzoek naar illegale staatssteun moet worden gestart.

Tang heeft vorige maand een officiële klacht ingediend bij de Europese Commissie over de belastingafspraak. Die komt erop neer dat dividend aan aandeelhouders van buiten Nederland wordt uitgekeerd via een Britse dochtermaatschappij en een trust op het Kanaaleiland Jersey. Ze hoeven er dan geen belasting over te betalen. Sindsdien is zo volgens de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) 45 miljard euro uitgekeerd. Daardoor liep de Nederlandse schatkist circa 7 miljard euro mis.

Volgens Shell is er niets mis met de afspraak maar hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek stelt dat de constructie in strijd lijkt met de wet.

