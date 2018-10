EU-rekenkamer: werk asielagentschap in gevaar

dinsdag 9 oktober 2018 , 11:30

© Europese Unie, 2015

BRUSSEL (ANP) - Het functioneren van het Europese asielagentschap EASO dreigt door een gebrek aan geld en goed personeel in gevaar te komen. Daar waarschuwt de Europese Rekenkamer voor in haar jaarrapport 2017 over de 41 EU-agentschappen. Het Europese Ondersteuningsbureau voor Asielzaken (EASO) coördineert het asielbeleid in de EU en ondersteunt landen als Italië en Griekenland bij het verwerken van asielverzoeken van migranten.

Volgens de EU-boekhouders is de situatie bij het agentschap kritiek. Vooral op managementniveau slaagt het bureau er niet in de vacatures te vervullen. Het heeft ook grote moeite tijdelijk personeel met ervaring te vinden. Volgens de EU-rekenmeesters deugt de interne financiële controle bovendien niet. Het agentschap houdt zich bij openbare bestedingen en aanwervingsprocedures niet aan de regels. Daardoor werden vorig jaar bij 10,3 procent van de betalingen fouten gemaakt, voor een bedrag van zeker 7,7 miljoen euro.

EASO is gevestigd in de Maltese hoofdstad Valetta en werd in 2011 opgericht. Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie zei vorige maand nog dat het agentschap meer geld en mensen moet krijgen. Versterking is volgens hem nodig omdat de lidstaten grote behoefte hebben aan ondersteuning bij het afhandelen van asielaanvragen.

EASO is een van de 41 EU-agentschappen waar in 2017 in totaal 11.000 mensen werkten. Ze zijn verspreid over 23 lidstaten. Zo zijn Europol en Eurojust in Den Haag gevestigd.

De Rekenkamer keurde de boeken van alle agentschappen goed, maar noteert dat er veel voor verbetering vatbaar is. Er werden drie gevallen van vermoedelijke fraude ontdekt, die zijn doorverwezen naar EU-fraudedienst OLAF.

Het totaalbudget van 40 agentschappen bedroeg vorig jaar 3,5 miljard euro, ofwel 2,7 procent van de totale EU-begroting. De Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (SRB), het agentschap dat in het leven werd geroepen om failliete Europese Banken te ontbinden, heeft een eigen begroting van 6,6 miljard euro.

