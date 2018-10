Ambassades in 51 landen worden versterkt

dinsdag 9 oktober 2018 , 5:00

DEN HAAG (ANP) - De komende drie jaren worden diplomatieke vertegenwoordigingen in 51 landen versterkt. Dat schrijft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

Het gaat om ambassades, consuls-generaal, ambassadekantoren en kantoren die bedrijven helpen (Netherlands Business Support Offices). In 2021 zal er zoals afgesproken in het regeerakkoord structureel 40 miljoen euro extra naartoe gaan.

Dit jaar krijgt het diplomatieke netwerk er al 10 miljoen euro bij. Dat gaat naar 29 posten, vooral ten zuiden en oosten van de EU, vanwege de instabiliteit in deze regio's. Deze posten worden tussen 2019 en 2021 verder uitgebreid.

Ook wordt het diplomatieke netwerk in de EU opgetuigd. Hier zijn nu nog veel kleine posten. Bovendien moet Nederland na de brexit op zoek naar nieuwe partners. ,,Het is essentieel dat we inzetten op het vormen van nieuwe coalities. We zullen daarom meer moeten investeren in de betrekkingen met andere landen", aldus Blok.

Om economische kansen te pakken wordt in 26 posten geïnvesteerd. Hierbij richt Blok zich vooral op de Verenigde Staten, China, Zuid-Azië, de Golfregio en Europa. Ook gaan er extra diplomaten naar internationale instellingen zoals NAVO, VN en EU.

Tijdens de economische crisis is gekeken naar alternatieven voor eigen posten. Bijvoorbeeld door ambassades voor regio's op te zetten. Dat blijkt te complex. En een ambassadepand delen met een ander land blijkt vooral veel overleg te vergen en soms veel te kosten.

Buitenlandse Zaken zet nu in op een flexibel netwerk waarbij posten indien nodig makkelijk kunnen krimpen of uitbreiden. Dat is ,,op langere termijn voordeliger dan het openen of sluiten ervan", aldus Blok.

