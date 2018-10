EU-parlement verwijdert ‘islamofobe’ posters

maandag 8 oktober 2018 , 15:02

Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

BRUSSEL (ANP) - Grote posters bij het Europees Parlement in Brussel en Straatsburg worden verwijderd omdat ze als islamofoob kunnen worden beschouwd. Op de banners wordt een vrouw met een hoofddoek afgebeeld met daarnaast de tekst: ,,Omdat we samen moeten werken om migratie onder controle te krijgen.’’

De posters maken deel uit van een campagne om mensen over te halen in mei een stem uit te brengen voor de Europese verkiezingen. Sajjad Karim, een Britse conservatieve Europarlementariër die in een werkgroep zit die lidstaten moet helpen islamofobie te voorkomen, had bezwaar gemaakt. De afbeelding geeft volgens hem de boodschap dat het onder controle krijgen van migratie gelijkstaat aan het beperken van het aantal moslims dat Europa binnenkomt.

De communicatieafdeling van het parlement biedt excuses aan aan hen die er aanstoot aan hebben genomen, meldt parlementsvoorzitter Antonio Tajani aan Karim. Er was geen sprake van kwade opzet, schrijft hij. De posters verdwijnen ,,zo snel mogelijk'' uit het straatbeeld.

