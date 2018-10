Blok geschokt over de brute moord Marinova

zondag 7 oktober 2018 , 22:22

DEN HAAG (ANP) - Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) is geschokt over de brute moord op de Bulgaarse tv-journalist Viktoria Marinova. ,,We moeten te allen tijde de persvrijheid en de rechtsstaat onvoorwaardelijk hooghouden', twittert Blok.

De Bulgaarse tv-journaliste en presentatrice werkte voor de zender TVN. Ze hield zich onder meer bezig met een onderzoek naar corruptie en misbruik van geld van de Europese Unie. De politie zei zondag in de lokale media dat ze is verkracht en op brute wijze vermoord.

Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie liet via Twitter eveneens weten geschokt te zijn door de vreselijke moord op Marinova. ,,Opnieuw valt een moedige journalist in de strijd voor de waarheid en tegen corruptie. De verantwoordelijke personen moeten onmiddellijk worden berecht door de Bulgaarse autoriteiten.''

Het is de derde moord op een Europese journalist in een jaar tijd. Daphne Caruana Galizia uit Malta werd in oktober 2017 het slachtoffer van een bomaanslag. De Slowaakse reporter Jan Kuciak werd in februari doodgeschoten in gezelschap van zijn vriendin.

