Roemenen stemmen over homohuwelijk

BOEKAREST (ANP/RTR) - Roemenen kunnen dit weekeinde in een referendum stemmen over de vraag of er in de grondwet moet worden vastgelegd dat een huwelijk alleen tussen een man en een vrouw kan worden voltrokken.

De conservatieve Oost-Europese staat staat nu al geen huwelijken of burgerlijke partnerschappen voor koppels van hetzelfde geslacht toe en erkent deze ook niet als ze in het buitenland zijn gesloten.

De Roemenen zullen stemmen over de vraag om de grondwettelijke definitie van het huwelijk te wijzigen in een verbintenis tussen man en vrouw. Nu wordt nog in de wet gesproken van ,,een unie van echtgenoten" zonder vermelding van het geslacht. Het initiatief voor de volksraadpleging komt van een groep uit het maatschappelijk middenveld, de Coalitie voor de Familie.

Tientallen mensenrechtengroeperingen hebben opgeroepen om het referendum te boycotten. Zij waarschuwen er voor dat goedkeuring tot afbraak leidt van de rechten van minderheidsgroepen en het land naar een populistisch, autoritair spoor duwt.

Het referendum is geldig bij een opkomst van 30 procent, oftewel meer dan 5 miljoen mensen.

De meeste EU-landen staan huwelijken of partnerschappen tussen personen van hetzelfde geslacht toe.

