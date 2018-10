EU helpt Albanië bij grensbeheer

vrijdag 5 oktober 2018 , 17:37

BRUSSEL (ANP) - De EU en Albanië hebben een overeenkomst getekend over samenwerking en de inzet van de Europese grens- en kustwacht Frontex in Albanië om illegale migratie en grensoverschrijdende misdaad te bestrijden. Met toestemming van de regering kan Frontex zo nodig ook in actie komen op Albanees grondgebied.

Het is het eerste akkoord van dit type dat de Europese Unie met een niet-EU-land sluit. Albanië, dat sinds juni 2014 kandidaat-lidstaat van de EU is, grenst aan EU-land Griekenland.

,,Dit is een mijlpaal in de Europese samenwerking op het gebied van grensbeheer'', zei EU-commissaris Dimitris Avramopoulos (Migratie). ,,Ik hoop dat dit de weg zal plaveien voor meer samenwerking met de hele regio van de Westelijke Balkan." Brussel is al in de weer om soortgelijke deals te kunnen sluiten met Servië, Macedonië, Bosnië en Montenegro.

