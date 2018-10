FNV wijst weer op misstanden Europese transportsector

vrijdag 5 oktober 2018 , 13:00

UTRECHT (ANP) - FNV kaart andermaal misstanden in de transportsector aan. Nieuw onderzoek van de bond, expliciet gericht op transporten in de auto-industrie, toont aan dat er nog altijd voldoende mis is. Zo wordt er volgens de onderzoekers gefraudeerd met rij- en rusttijden. Ook documenten over de hoogte van het loon zouden op grote schaal worden vervalst.

Bekend is wel dat veel transportbedrijven chauffeurs inzetten die in het buitenland op de loonlijst staan. Daarmee hoeven chauffeurs vooralsnog niet te worden betaald volgens de Nederlandse maatstaven. In veel gevallen zijn buitenlandse chauffeurs ook slecht of helemaal niet verzekerd, benadrukt de bond. Verder zouden chauffeurs weken achtereen illegaal in te kleine cabines leven.

FNV bezocht onder meer verschillende parkeerplaatsen en postte aan de poort van auto- en vrachtautofabrikanten. Verder is gesproken met transporteurs en zijn chauffeurs van verschillende nationaliteiten geïnterviewd. ,,De inzet van chauffeurs van buiten de EU is explosief gegroeid en er is totaal geen regulering", concludeert de bond. ,,Wat schaars is, hoort duur te zijn. Maar dat geldt niet voor chauffeurs."

Automakers die gebruikmaken van de diensten van transportbedrijven die zich schuldig maken aan de misstanden, zijn door de bond op de hoogte gesteld van de ,,schokkende conclusies", waaronder DAF en Tesla in Nederland. Zij zijn ook aangesproken op hun wettelijke en sociale verantwoordelijkheden. FNV noemt in het rapport verschillende transportbedrijven bij naam die zich volgens de bond schuldig maken aan de misstanden.

