NAVO: Rusland moet stoppen met cyberaanvallen

donderdag 4 oktober 2018 , 14:48

BRUSSEL (ANP) - De NAVO-bondgenoten roepen Rusland op te stoppen met zijn ,,schaamteloze pogingen om het internationale recht en instellingen te ondermijnen". Dat zei NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg donderdag na afloop van een bijeenkomst van de ministers van defensie van de alliantie, waarin de Nederlandse delegatie uitleg gaf over de operatie tegen de Russische cyberhackers.

De bondgenoten spraken hun solidariteit uit met Nederland en Groot-Brittannië. Volgens de Amerikaanse defensieminister James Mattis staan de bondgenoten ,,schouder aan schouder met Nederland en het Verenigd Koninkrijk".

,,Rusland moet stoppen met zijn roekeloze gedrag, met inbegrip van het gebruik van geweld tegen zijn buren, inmenging in verkiezingscampagnes en zijn wijd verspreide desinformatiecampagnes", aldus Stoltenberg. Volgens de NAVO-topman hebben die burgers in vele landen getroffen en grote economische schade berokkend. Stoltenberg noemde de cyberhack van het OPCW onderdeel van een Russische campagne van cyberaanvallen in de hele wereld.

Stoltenberg zei dat het bondgenootschap doorgaat met het versterken van zijn cyberdefensie. Toevallig bespraken de ministers donderdag de voortgang bij het opzetten van het nieuwe Cyber Operations Centre van de NAVO, waarin de lidstaten nauw gaan samenwerken. Ook zullen de NAVO en de EU hun samenwerking tegen cyberaanvallen opvoeren. Stoltenberg prees het oprollen van het Russische netwerk door Nederland en Groot-Brittannië als een mooi resultaat van die toegenomen samenwerking. ,,We worden er steeds beter in".

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven