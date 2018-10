EU betreurt agressieve actie Rusland

donderdag 4 oktober 2018 , 14:07

BRUSSEL (ANP) - De EU betreurt de vijandige en agressieve cyberaanval op de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag. ,,We zijn ernstig bezorgd over deze poging om de integriteit van de OPCW, een gerespecteerde internationale organisatie in gastland Nederland, te ondermijnen'', schrijven EU-president Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en EU-buitenlandchef Federica Mogherini in een gezamenlijke verklaring.

,,Deze agressieve daad toont minachting voor het ernstige doel van de OPCW, dat werkt aan het wereldwijd uitroeien van wapens onder mandaat van de Verenigde Naties. We betreuren dergelijke acties die het internationaal recht en internationale instellingen ondermijnen. De EU gaat door met het versterken van instellingen en lidstaten, internationale partners en organisaties in het digitale domein'', aldus de verklaring.

