EU-lidstaten laten 267 miljard euro ongebruikt

donderdag 4 oktober 2018 , 12:16

DEN HAAG (PDC) - De lidstaten van de EU slagen er maar niet in om al het gereserveerde geld uit Brussel op te maken. Het afgelopen jaar is er 34 miljard niet uitgegeven. In totaal is op die manier 267,3 miljard euro ongebruikt gebleven. Dat is bijna net zoveel als twee EU jaarbegrotingen. De Europese rekenkamer maakt zich daar steeds meer zorgen over.

Volgens het Verdrag van Lissabon mag de EU alleen in uitzonderlijke gevallen geld oppotten. In principe wordt geld dat niet wordt uitgegeven teruggestort naar de lidstaten.

EU-subsidies moeten voor de helft worden bijgepast door de lidstaten. Vooral de Oost-Europese lidstaten hebben hier moeite mee. Nederland heeft hier amper problemen mee. Alleen Luxemburg doet het op dit vlak nog beter.

Polen is de grootste ontvanger van cohesiegelden en had eind 2017 meer dan 33 miljard euro aan EU-uitgaven niet gebruikt. Dat is 17 procent van de jaarbegropting van de Poolse overheid. Voor andere EU lidstaten zoals Kroatië, Litouwen en Letland lag dit percentage zelfs op 20 procent.

Bron: FD, Volkskrant

Terug naar boven