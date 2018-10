TheSocialMedwork strikt Neelie Kroes

woensdag 3 oktober 2018 , 21:37

AMSTERDAM (ANP) - TheSocialMedwork, die patiënten helpt toegang te krijgen tot de nieuwste geneesmiddelen uit het buitenland, heeft voormalige EU-commissaris Neelie Kroes gestrikt als commissaris. Dat maakte de Nederlandse start-up bekend.

TheSocialMedwork maakt goedgekeurde geneesmiddelen toegankelijk voor patiënten en artsen in landen waar deze geneesmiddelen niet of nog niet beschikbaar zijn. Kroes meent dat het bedrijf een ,,schijnbaar onopvallend" probleem van ,,onaanvaardbare vertragingen in de beschikbaarheid van nieuwe innovatieve medicijnen" oplost.

Naast Kroes werd ook Willemijn Verloop aangesteld als commissaris. Zij is betrokken bij het investeringsfonds Social Impact Ventures dat 1,5 miljoen euro in TheSocialMedwork steekt. In eerdere rondes werd door de start-up al eens 2,5 miljoen euro opgehaald.

