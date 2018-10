Tusk roept 27 EU-leiders naar brexittop

woensdag 3 oktober 2018 , 18:02

BRUSSEL (ANP) - EU-president Donald Tusk roept de EU-leiders bijeen om op 17 oktober zonder de Britse premier Theresa May te vergaderen over het vertrek van de Britten uit de unie in 2019. De top vindt plaats tijdens een werkdiner in Brussel. De 27 zullen er bepalen of er voldoende aanleiding is om met May in november op een speciale bijeenkomst een akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk te kunnen aftimmeren.

Dat maakte Tusk bekend na de afsluitende speech van May op haar partijcongres in Birmingham. Ze beklemtoonde daar dat de Britten hoe dan ook de Europese Unie verlaten. Zij heeft eerder al gezegd dat ze voor een ’no deal-brexit' kiest als de EU haar niet tegemoetkomt. De 27 hebben de voorstellen in haar zogenoemde Chequers-plan afgewezen.

Het ‘brexit-diner’ wordt 18 oktober gevolgd door een reguliere top waar migratie en veiligheid op het programma staan. Daarna komt de versterking van de Economische en Monetaire Unie aan de orde.

