Swingende May voor verdeelde Conservatieven

woensdag 3 oktober 2018 , 14:46

Bron: The Council of the European Union

BIRMINGHAM (ANP) - De Britse premier Theresa May is swingend het podium opgedanst voor haar speech voor de diep verdeelde Conservatieve partijgenoten. De premier kwam op het partijcongres ten tonele op de tonen van Dancing Queen van de popgroep Abba voor haar toespraak over de toekomst van het land. Daar moeten volgens haar de beste tijden nog aanbreken, want de tijd van soberheid loopt ten einde, aldus May.

Ze beklemtoonde na haar danspassen dat het Verenigd Koninkrijk hoe dan ook de Europese Unie verlaat en waarschuwde tegen ,,de verschrikkelijke Jeremy Corbyn''. Dat is de oppositieleider die een erg links-radicaal beleid wil. Corbyn heeft volgens May zijn partij Labour al gesloopt en hij mag met het land niet hetzelfde doen.

De muzikale introductie verbaasde veel Britse media die zich afvroegen of dit de beste manier was om de tot op het bot over de brexit verdeelde partij te verenigen. May hoopt nog steeds dat haar voorstellen voor de brexit grotendeels kunnen worden uitgevoerd, ondanks de afwijzing van Brussel en ondanks de storm van kritiek in haar partij. Van het Conservatieve publiek kreeg May op het congres in Birmingham wel een ovatie.

