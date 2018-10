Finse oud-premier Stubb wil Juncker opvolgen

woensdag 3 oktober 2018 , 10:50

DEN HAAG (PDC) - De voormalig Fins premier Alexander Stubb doet een gooi naar het voorzitterschap van de Europese Commissie. Op dinsdag kondigde hij aan Spitzenkandidat te willen worden voor de Europese Volkspartij (EVP). Stubb is de tweede kandidaat die zich meldt voor de nominatie van de EVP, nadat de Duitse Europarlementariër Manfred Weber vorige maand zijn kandidatuur bevestigde.

Stubb was eerder lid van het Europees Parlement en bekleedde verschillende functies in de Finse regering. Naast minister van buitenlandse zaken en minister van financiële zaken was hij ook korte tijd premier. Op dit moment is Stubb vice-president van de Europese Investeringsbank.

Stubb noemt het verdedigen van de Europese waarden, en het verstevigen van de Europese positie op het wereldtoneel als belangrijke drijfveren voor zijn kandidatuur. Op 7 en 8 november van dit jaar stemmen de leden van de EVP over wie zij naar voren schuiven als hun Spitzenkandidat voor de Europese verkiezingen van volgend jaar. Dit gebeurt op een congres in Helsinki, Finland.

