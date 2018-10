Marokko wil geen Europese opvangcentra

woensdag 3 oktober 2018 , 5:28

MIGRATIE

RABAT (ANP) - Marokko verzet zich tegen het plan voor opvangcentra in Noord-Afrika, waar moet worden bepaald of migranten recht hebben op Europees asiel. Volgens de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken werken zulke opvanglocaties averechts.

,,Marokko is over het algemeen tegen elke vorm van centra. Dat is onderdeel van ons migratiebeleid en een nationaal, soeverein standpunt", zegt Nasser Bourita in een interview met de Duitse krant Die Welt. Ook als de EU daarvoor in de buidel wil tasten, zal dat Marokko's standpunt niet veranderen, stelt hij. Volgens Bourita maakt de EU het migratieprobleem ook groter dan het is.

De EU-landen verkeren al langere tijd in een patstelling over het migratievraagstuk. Eerder dit jaar kwamen ze na lang beraad overeen om opvangcentra te bouwen in Afrika en Zuid-Europa.

Terug naar boven