Britten kopen minder Nederlandse makelij

woensdag 3 oktober 2018 , 0:01

Bron: © Liesbeth Weijs

DEN HAAG (ANP) - Met de brexit in aantocht is het belang van Groot-Brittannië als afzetmarkt voor de Nederlandse industrie kleiner aan het worden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De uitvoer van producten van Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk is in de eerste zeven maanden van dit jaar met zo'n 3 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Hierdoor is het Britse aandeel in de totale exportstroom van producten van Nederlandse bodem teruggelopen tot 7,4 procent.

Onder meer op het gebied van brandstoffen en agrarische producten als groenten, bloemen en vlees is sprake van een daling van de exportwaarde, aldus het statistiekbureau.

In het tweede kwartaal van 2016 bereikte de export van Nederlandse goederen naar de overzijde van de Noordzee nog een piek. Dat was onder meer te danken aan de levering van een booreiland aan de Britten. Toen steeg het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in de export van Nederlandse makelij naar meer dan 9 procent.

Nederland is binnen de EU, na Duitsland, het belangrijkste exportland naar het Verenigd Koninkrijk. Samen met België nemen Nederland en Duitsland zelfs de helft van de EU-export naar de Britten voor hun rekening.

