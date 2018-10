Macron houdt rekening met vertrek Collomb

dinsdag 2 oktober 2018 , 18:12

PARIJS (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron houdt toch rekening met het vertrek van zijn minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb. Deze herhaalde dinsdag in een interview met de krant Le Figaro zijn wens zo snel mogelijk afscheid te nemen om weer burgemeester van Lyon te kunnen worden. De verkiezing daarvoor is in 2020.

Macron weigerde een dag eerder nog de ontslagaanvraag van zijn belangrijke bondgenoot Collomb te honoreren, maar heeft premier Édouard Philippe nu toch gevraagd namen te noemen van een geschikte opvolger. Collomb (71), een voormalig boegbeeld van de socialistische partij, was van 2001 tot mei 2017 burgemeester van Lyon. Hij zou na de Europese verkiezingen in 2019 willen opstappen als minister of zoveel eerder als mogelijk is.

