Hoekstra somberder over Italië na toelichting

maandag 1 oktober 2018 , 19:35

BEGROTING ITALIË

LUXEMBURG (ANP) - Minister Wopke Hoekstra (Financiën) is niet gerustgesteld over de begrotingsplannen van Italië na een toelichting van de Italiaanse minister Giovanni Tria. ,,Ik kom somberder naar buiten dan ik naar binnen ben gegaan'', zei de bewindsman na afloop van een vergadering in Luxemburg van de ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep). De begrotingskwestie stond niet op de agenda maar Hoekstra en zijn Franse collega Bruno Le Maire vroegen hun Italiaanse ambtgenoot desondanks om een toelichting. Die heeft hen niet gerustgesteld.

Bron van zorg bij de eurolanden is het beoogde begrotingstekort volgend jaar van 2,4 procent van het bruto binnenlands product. Met de vorige regering had de Europese Commissie 0,8 procent afgesproken. ,,Dit houdt ons allemaal bezig dus moeten we het erover hebben'', aldus Hoekstra. ,,Ik ben nu echter minder optimistisch''.

Tria heeft zijn collega's gezegd dat de Italiaanse regering nog over definitieve maatregelen praat.

