Voorzitter EU-parlement solidair met Sargentini

maandag 1 oktober 2018 , 18:05

STRAATSBURG (ANP) - Persoonlijke aanvallen op GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini zijn onaanvaardbaar en moeten met kracht worden veroordeeld. Met die woorden nam parlementsvoorzitter Antonio Tajani het maandag voor haar op, nadat de politica het doelwit was geworden van een Hongaarse mediacampagne.

Sargentini’s rapport over de staat van de Hongaarse rechtsstaat werd vorige maand met ruime meerderheid aangenomen in het parlement. Dat stemde voor het activeren van de zwaarste strafprocedure, waardoor Boedapest het stemrecht in de EU kan verliezen.

De regering van premier Viktor Orban reageerde met spotjes op radio, televisie en sociale media waarin onder anderen Sargentini in beeld komt. Tajani sprak zijn solidariteit uit met Sargentini en zei erop te vertrouwen dat ,,dergelijke aanvallen niet worden herhaald’’.

Tajani veroordeelde ook de aanval op de Italiaanse Europarlementariër Eleonora Forenza, die in eigen land werd belaagd door tegenstanders. Haar assistent raakte gewond.

