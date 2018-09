Lage opkomst bij referendum Macedonië

zondag 30 september 2018 , 22:21

Bron: European Commission

SKOPJE (ANP/DPA) - Het referendum in Macedonië over de nieuwe naam van het Balkanland en over de wenselijkheid van toetreding tot de NAVO en de Europese Unie is hoogstwaarschijnlijk ongeldig. Ongeveer 34 procent van de 1,8 miljoen kiesgerechtigden nam deel aan de stemming, aldus de staatsverkiezingscommissie zondagavond een half uur voor de sluiting van de stembureaus in Skopje. Voor de geldigheid van het referendum moest meer dan de helft van de kiezers deelnemen.

De Macedonische premier Zoran Zaev bestempelt de volksraadpleging voordat alle stemmen zijn geteld toch als een succes. De ,,grote meerderheid" stemde voor het EU- en NAVO-lidmaatschap van het land, zei Zaev zondagavond in Skopje zonder verdere details te geven. Nu ,,moet deze wens door het parlement worden vertaald naar politieke activiteit". Als de oppositie weigert in te stemmen, zullen er in december aanstaande vervroegde parlementsverkiezingen plaatsvinden, kondigde hij aan: ,,Ik zal dit land blijven leiden en Macedonië zal lid worden van de NAVO en de EU".

Het referendum is niet bindend, maar alleen adviserend. De Macedoniërs mochten zich uitspreken over de nieuwe naam van het land: Noord-Macedonië. De naam was de regering in juni overeengekomen met buurland Griekenland. Griekenland heeft zelf een regio met de naam Macedonië en stelt al meer dan een kwart eeuw naamsverandering als voorwaarde voor toetreding van zijn buur tot de militaire alliantie en de EU.

De naamswijziging moet uiteindelijk met een twee derde meerderheid van tachtig van de 120 parlementariërs worden goedgekeurd. Tot nu toe hebben slechts 69 gekozen vertegenwoordigers voor het verdrag gestemd. De oppositie wijst de nieuwe staatsnaam ten strengste van de hand, omdat zij van mening is dat de nationale identiteit van Macedonië hiermee is opgegeven.

