Studie: brexit kostte al 560 miljoen euro per week

Bron: The Council of the European Union

LONDEN/BIRMINGHAM (ANP/RTR) - Het besluit van de Britse regering om uit de Europese Unie te stappen heeft Londen sindsdien ongeveer 560 miljoen euro per week gekost. Dit staat in een studie die zondag is gepubliceerd door het Centre for European Reform. Het centrum gaat er daarbij onder meer vanuit dat de Britse economie nu 2,5 procent kleiner in omvang is, dan wanneer een meerderheid van de kiezers in 2016 voor het EU-lidmaatschap had gestemd.

Het onderzoek richtte zich op de periode van juni 2016 tot juni 2018. Volgens het centrum, dat naar eigen zeggen pro-Europees maar ook kritisch is, is de Britse staat bijna 30 miljard euro per jaar aan inkomsten misgelopen. Dat is circa 560 miljoen per week. In vergelijking met soortgelijke economieën hapert de Britse sinds het brexit-besluit. De economische groei in de eerste helft van dit jaar was de zwakste sinds de tweede helft van 2011.

Bedrijven investeren minder en lijken erg voorzichtig te worden met de naderende brexit, die staat gepland op 29 maart. En is nog steeds geen overeenkomst met de overige lidstaten over hoe en onder welke voorwaarden de brexit wordt uitgevoerd. De Britse premier Theresa May zag haar jongste voorstellen resoluut afgewezen door de EU op een voor haar erg pijnlijke top recent in Salzburg.

Haar Conservatieve Partij is hopeloos verdeeld over het nut van de brexit en over hoe het nu verder moet in onderhandelingen met Brussel. Sommige partijprominenten willen dan maar zonder akkoord de EU uit. May heeft haar partij zondag opgeroepen tot eensgezindheid voor een goede regeling van de brexit. Ze deed dit in Birmingham op de eerste dag van het partijcongres van de Conservatieven, dat tot woensdag duurt.

