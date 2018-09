Eurozone is maandag een megabank rijker

zondag 30 september 2018 , 13:15

HELSINKI (ANP/BLOOMBERG) - De eurozone is vanaf komende maandag een zogeheten systeembank rijker. De van oorsprong Zweedse bank Nordea verhuist op die dag officieel zijn hoofdzetel van Stockholm, waar niet met de euro wordt betaald, naar Helsinki, hoofdstad van het euroland Finland.

Vanaf die dag zijn er in totaal acht banken in eurolanden die officieel 'te groot zijn om om te laten vallen'. Dat zijn het soort megabanken die gered moeten worden door een overheid als ze in de problemen komen, om een domino-effect te voorkomen dat het hele financiële systeem raakt, zoals tijdens de financiële crisis.

Nordea is in marktwaarde bijna even groot als ING, de enige Nederlandse systeembank volgens de internationale toezichthouder Financial Stability Board (FSB). De bank is een stuk groter dan ABN AMRO en Rabobank, die samen met ING in Nederland als de grote drie worden gezien.

Europese actualiteit in de klas Leer Europa een beetje beter kennen met het paspoortenspel, de grote klimaat- en Europaquiz of het onderhandelingsspel Lesideeën over de Europese Unie

Terug naar boven