Kalmerende taal minister van Financiën Italië

zondag 30 september 2018 , 10:37

BEGROTING ITALIË

ROME/MILAAN (ANP) - De Italiaanse minister van Financiën, Giovanni Tria, heeft in een vraaggesprek beklemtoond niet met aftreden te hebben gedreigd en het nieuwe begrotingsdoel van de regering is geen schending van EU-regels.

Trai sprak met Il Sole 24 Ore over de jongste begrotingsplannen die voor de Italiaanse staat duurder uitvallen dan Tria had gepland. Hij heeft erover onderhandeld met zijn regeringspartners.

Tria is een technocraat die door president Mattarella in de populistische coalitieregering is gemanoeuvreerd om op de centen te letten. De Italiaanse staat gaat gebukt onder een buitensporig hoge schuldenlast die in omvang ongeveer gelijk is aan 130 procent van het bruto binnenlands product.

De leiders van de regeringspartijen, de rechtse populist Matteo Salvini en Luigi di Maio van de protestpartij Vijfsterrenbeweging (M5S), meldden donderdag trots dat het begrotingstekort groter wordt dan voorzien omdat ze verkiezingsbeloftes gaan waarmaken.

