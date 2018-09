PVV loopt iets in, D66 verder achteruit

zondag 30 september 2018 , 9:45

AMSTERDAM (ANP) - Het lijkt erop dat de aanhouding van zeven mannen in verband met aanslagplannen direct leidt tot zetelwinst bij de PVV. In de peiling van Maurice de Hond snoept de partij van Geert Wilders deze week een zetel af van Forum voor Democratie en komt uit op een virtueel zetelaantal van 18. Dat zijn er nog altijd twee minder dan de PVV er nu heeft.

De deelname van D66 en het CDA aan het kabinet-Rutte pakt nadelig uit voor die partijen. Als er nu verkiezingen zouden zijn, zou de partij van Alexander Pechtold uitkomen op negen zetels, tien minder dan het huidige aantal. Coalitiegenoot CDA zou acht zetels moeten inleveren en er elf overhouden. Overigens zou ook de VVD wegzakken. De partij van Rutte zou uitkomen op 26 zetels, een verlies van zeven. De coalitie als geheel blijft steken op 52 zetels (-24).

Volgens De Hond heeft 42 procent van de D66-achterban spijt van zijn keuze voor die partij in 2017. De ondervraagde D66-stemmers balen vooral van kabinetsbesluiten waaraan de partij heeft meegewerkt en in mindere mate dat D66 verkiezingsbeloften niet nakomt. Van de CDA-kiezers heeft 32 procent spijt van zijn keuze.

De Hond peilde ook de gevoelens over de naderende brexit. Het aandeel Nederlanders dat teleurgesteld is dat de Britten ervoor hebben gestemd om de EU te verlaten, is gestegen van 43 procent twee jaar geleden naar 59 procent nu. Alleen kiezers van FvD en PVV zijn er in meerderheid blij mee.

Het aantal mensen dat denkt dat het vertrek van de Britten nadelige economische gevolgen voor Nederland zal hebben, is ook toegenomen, van 19 naar 29 procent. Zou er nu in ons land een referendum worden gehouden over de vraag of ook Nederland uit de EU moet stappen, dan zou 30 procent voor uittreden stemmen. Op dezelfde vraag twee jaar geleden antwoordde nog 43 procent voor een 'nexit' te zijn.

Terug naar boven