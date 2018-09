Macedonië beslist over naamsverandering

zondag 30 september 2018 , 2:48

SKOPJE (ANP/RTR) - Macedoniërs mogen zich zondag in een referendum uitspreken over de nieuwe naam van het Balkanland en over de wenselijkheid van toetreding tot de NAVO en de Europese Unie. Als de bevolking instemt gaat het land verder als Noord-Macedonië, zoals de regering in juni is overeengekomen met buurland Griekenland.

Griekenland heeft zelf een regio met de naam Macedonië en stelt al meer dan een kwart eeuw naamsverandering als voorwaarde voor toetreding van zijn buur tot de militaire alliantie en de EU. Onder Griekse druk kon Macedonië ook alleen lid worden van de Verenigde Naties onder de tijdelijke naam van de Voormalige Joegoslavische Republiek van Macedonië (FYROM).

Het referendum is geldig als tenminste de helft van de circa 1,8 miljoen stemgerechtigden zijn stem uitbrengt. De naamswijziging moet uiteindelijk met een twee derde meerderheid door het parlement worden goedgekeurd. Een meerderheid van de parlementariërs heeft aangegeven de uitslag van het referendum te zullen respecteren.

De stemlokalen sluiten om 19.00 uur.

