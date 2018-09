Erdogan rondt bezoek af met opening moskee

zaterdag 29 september 2018 , 19:17

N i e u w bericht, vervangt: Keulen schermt opening moskee met Erdogan af

KEULEN (ANP/DPA) - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zaterdag zijn driedaagse bezoek aan Duitsland afgesloten met de officiële opening van de Centrale Moskee in Keulen. Elders in de stad waren tegenstanders en aanhangers van Erdogan op de been, maar dat verliep zonder noemenswaardige incidenten.

Erdogan noemde zijn bezoek aan Duitsland ,,geslaagd''. In zijn toespraak in de moskee zei hij dat zijn reis de Duits-Turkse vriendschap heeft verdiept. Met bondskanselier Angela Merkel en bondspresident Frank-Walter Steinmeier had hij ,,oprecht belangrijke onderwerpen" besproken, zoals economische investeringen en hoe ,,effectief te strijden tegen racisme en islamofobie", meldde Zeit Online. Verder riep Erdogan op tot een betere integratie van Turken in Duitsland.

Voorafgaand aan de komst van Erdogan aan de moskee verbood de gemeente Keulen op de valreep een massale bijeenkomst ter gelegenheid van de opening. De reusachtige Centrale Moskee is de grootste in de EU en is gebouwd in opdracht van de Turkse Islamitische Unie voor Religieuze Zaken (Ditib), een overheidsinstelling in Turkije. Ditib klaagde zaterdag dat Keulen onterecht en respectloos tot het verbod op de massabijeenkomst is gekomen. De organisatie had onder meer via Facebook mensen opgeroepen naar de opening te komen en verwachtte circa 25.000 mensen.

De gemeente voerde aan dat ze de organisatie van de openingsceremonie om extra veiligheidsmaatregelen en voorzieningen had gevraagd, maar die zijn volgens de gemeente helemaal niet getroffen. Rond de moskee werd een gebied afgezet, waar mensen alleen met speciale uitnodigingen binnen konden komen. De stad was bang voor ongeregeldheden door de komst van de president van Turkije.

Op meerdere plaatsen in de stad waren manifestaties, onder meer een betoging van Koerden tegen Erdogan op de rechteroever van de Rijn.

Terug naar boven