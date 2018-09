EU-geld voor laadstations elektrische bussen

vrijdag 28 september 2018 , 17:27

DEN HAAG (ANP) - Streekvervoerder Connexxion krijgt een Europese subsidie voor de bouw van 169 laadstations voor elektrische bussen. Ook andere Nederlandse projecten op het gebied van vervoer en luchtvaart kunnen op een bijdrage uit Brussel rekenen. Bij elkaar gaat het om zo'n 80 miljoen euro, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

,,Er is gekozen voor innovatie en duurzaamheid'', zegt minister Cora van Nieuwenhuizen. Behalve de bijdrage van 13,5 miljoen euro voor Connexxion, is bijvoorbeeld ook ruim 25 miljoen euro beschikbaar voor de bouw van extra laadstations voor vrachtwagens die op vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) rijden. Die brandstof is een stuk milieu- en klimaatvriendelijker dan diesel.

De luchtverkeersleiding krijgt bijna 29 miljoen euro om te werken aan een efficiëntere afhandeling van het vliegverkeer. Voor de binnenvaartsector is 5,6 miljoen euro uitgetrokken, die besteed wordt aan de bouw van negen volledig elektrisch aangedreven containerschepen. Een project op het gebied van spoorbeveiliging kan rekenen op een subsidie van 6,1 miljoen euro.

