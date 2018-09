Barnier geen topkandidaat christendemocraten

vrijdag 28 september 2018 , 15:26

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De EU-hoofdonderhandelaar voor de brexit, Michel Barnier, is geen topkandidaat voor de Europese Volkspartij (EVP), de fractie van christendemocraten in het Europees Parlement. De Fransman wil al zijn energie blijven steken in de ''zware en complexe'' onderhandelingen met Londen over een ,,ordelijk vertrek'' van de Britten uit de EU in maart 2019.

Barnier schrijft dat in een brief aan de voorzitter van de EVP. De enige die zich tot nu toe heeft aangemeld als 'Spitzenkandidat' voor de EVP is de huidige fractieleider, de Duitser Manfred Weber. Het EU-parlement eist dat een Spitzenkandidat na de Europese verkiezingen van mei 2019 de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie wordt.

