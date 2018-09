Europa steekt miljard in supercomputers

vrijdag 28 september 2018 , 11:41

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie richt een bedrijf op om supercomputers ,,van wereldklasse’’ te kopen en ontwikkelen. Van de investering van een miljard euro in de onderneming EuroHPC (Europese high-performance computing) komt de helft uit de Europese begroting. De andere helft wordt betaald door 25 lidstaten, waaronder Nederland. Private partijen in Europa steken er daarnaast 400 miljoen in.

De EU-landen gingen vrijdag akkoord met het voorstel van de Europese Commissie om de achterstand op landen als China, Japan en de VS in te lopen. De bedoeling is twee supercomputers te kopen die tot de mondiale top vijf behoren.

Deze apparaten met een enorme rekencapaciteit worden verbonden met bestaande nationale supercomputers. Er worden kenniscentra opgericht waarvan wetenschappers, de industrie, het midden- en kleinbedrijf en overheidsdiensten gebruik kunnen maken.

,,De EU kan zich geen achterstand permitteren'', zegt EU-commissaris Andrus Ansip (Digitale Markt). ,,We hebben supercomputers nodig om gegevens te verwerken, kunstmatige intelligentie te ontwikkelen en oplossingen voor complexe vraagstukken te vinden, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en veiligheid.’’

EuroHPC gaat in november van start en blijft in ieder geval acht jaar actief. Voor de langere termijn heeft Brussel voorgesteld 2,7 miljard euro in het bedrijf te investeren.

Terug naar boven