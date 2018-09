Erdogan op staatsbezoek in Bondsrepubliek Duitsland

donderdag 27 september 2018 , 15:17

BERLIJN (ANP) - De Turkse president Erdogan is in Berlijn aangekomen voor een driedaags staatsbezoek aan Duitsland. Hij wil een nieuwe start maken in de relaties. Die zijn op de klippen gelopen door onder meer conflicten over Erdogans autoritaire koers, de gevangenhouding van Duitse staatsburgers op grond van vage beschuldigingen en Erdogans tirades tegen Duitsland, waar hij ook de grote Turkse gemeenschap beïnvloedt.

Erdogan en zijn vrouw Emine zijn aangekomen op het vliegveld Tegel en zijn volgens Duitse media naar het beroemde hotel Adlon gegaan. Op de luchthaven was een betoging tegen de gevangenhouding van journalisten in Turkije. Erdogan komt in het Adlon te weten welk land het EK in 2024 mag organiseren, Duitsland of Turkije.

Het bezoek is omstreden en 3500 agenten waren in Berlijn in de weer om het in goede banen te leiden. De stemming in Berlijn is pessimistisch over de kans van slagen van Erdogans missie. De Duitse regering heeft zelfs laten weten dat ,,op dit moment de twee landen nog ver weg zijn van een normalisering van de betrekkingen''.

Een reeks politici in de bondsdag van verschillende partijen heeft gezegd dat Erdogan niet welkom is. Erdogan heeft zijn komst naar de Bondsrepubliek al ingeluid met een reeks vriendelijke uitspraken over Duitsers. Hij heeft ook beloofd geen toespraak tot Turkse Duitsers te houden. Hij wordt vrijdag ontvangen door bondskanselier Merkel en eet in de avond bij president Frank-Walter Steinmeier.

Merkel doet dat niet, maar ze spreekt zaterdag Erdogan opnieuw. Daarna gaat Erdogan naar Keulen voor de opening van een nieuwe moskee. Dit tot grote zorg van de plaatselijke politie en autoriteiten. Zij vrezen betogingen voor en tegen Erdogan die mogelijk tienduizenden deelnemers trekken.

