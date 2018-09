'Trump en May willen handelsdeal na brexit'

woensdag 26 september 2018 , 23:28

NEW YORK (ANP/RTR) - De Britse premier Theresa May en de Amerikaanse president Donald Trump hebben in New York gesproken over een mogelijke ,,verregaande'' handelsdeal na het Britse vertrek uit de EU. ,,Ze waren het erover eens dat de brexit een geweldige mogelijkheid biedt om een groot en ambitieus Brits-Amerikaans vrijhandelsakkoord te sluiten'', meldde het kantoor van May.

Als Trump zich wil inzetten voor zo'n handelsdeal, is dat een steun in de rug voor May. Er klinkt ook binnen de conservatieve partij van de premier veel kritiek op haar brexitplannen. Het Witte Huis meldt alleen dat de twee leiders hebben gesproken over diverse internationale vraagstukken. Het handelsakkoord kwam niet ter sprake in die Amerikaanse verklaring.

Trump zorgde eerder dit jaar nog voor ophef door tijdens een interview met The Sun te zeggen dat de plannen van May een handelsakkoord met de VS in de weg kunnen staan. Hij deed dat in de aanloop naar een bezoek aan Groot-Brittannië. De president nuanceerde zijn uitspraken later.

Terug naar boven