Nationale conferentie Model European Parliament geopend door voorzitter Eerste Kamer

woensdag 26 september 2018 , 16:15

Bron: foto Flickr Minister-president Rutte

DEN HAAG (PDC) - In de vergaderzaal van de Eerste Kamer opende Eerste Kamervoorzitter mevrouw Ankie Broekers-Knol vandaag de nationale conferentie van het Model European Parliament (MEP). Scholieren uit heel Nederland zijn naar Den Haag gekomen om deze conferentie bij te wonen. De Kamervoorzitter had een belangrijke tip voor deze jonge politici: "Denk bij de debatten aan de Kiss-methode: Keep it short and simple."

Het MEP is een simulatie van het Europees Parlement voor Europese Scholieren. Daarmee biedt het MEP jongeren uit de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs de mogelijkheid politieke ervaring op te doen. De werkwijze van het Europees Parlement wordt gehanteerd tijdens de vergaderingen. In verschillende commissies stellen de jonge 'Europarlementariërs' een resolutie op. Deze bespreken zij vervolgens in een planaire vergadering.

De vergaderingen in Den Haag vinden van woensdag tot en met vrijdag plaats. Op donderdag is de conferentie in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. Op vrijdag spreken de jongeren in de plenaire zaal van het parlement. Na afloop van de conferentie wordt bekendgemaakt wie Nederland mogen vertegenwoordigen tijdens de internationale variant van het MEP.

Bron: PDC, Partner van het Montesquieu Instituut

