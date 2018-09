Europese Commissie: Steun ontslagen werknemers bij Nederlandse banken

woensdag 26 september 2018 , 15:18

DEN HAAG (PDC) - De Europese Commissie wil de meest kwetsbare ontslagen werknemers van banken in Nederland tegemoetkomen met EU-hulp. Dat maakte de begrotingscommissie van het Europees Parlement bekend. Van de 1.324 ontslagen werknemers gaat het om een aantal van 450. De ontslagen zijn het gevolg geweest van de wereldwijde financiële crisis. De Europese Raad en het Europees Parlement moeten hier nog wel mee akkoord gaan. Het Parlement stemt over dit voorstel op 3 oktober 2018.

Voor deze ontslagen Nederlanders wordt ruim 1.192.500 euro vrijgemaakt. Dat is bedoeld voor de ondersteuning bij het zoeken naar een nieuwe baan. Het is de eerste keer dat er geld uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) vrijkomt voor werknemers in de financiële dienstensector.

Uit het ontwerprapport hierover van Europarlementariër Ivana Maletic blijkt dat het gaat om werknemers met een lager of gemiddeld opleidingsniveau, zoals administratief personeel en receptionistes. Bij hen waren de gevolgen van het snijden in personeel door banken het grootst.

Bron: Europees Parlement

