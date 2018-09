EU-commissaris maant Ryanair tot respecteren wet

woensdag 26 september 2018 , 13:24

Bron: © PDC

BRUSSEL (ANP) - Ryanair moet zich houden aan de Europese wetgeving. ,,Respect voor de wet is niet iets waarover de werknemers zouden hoeven te onderhandelen'', zei EU-commissaris Marianne Thyssen (werk en sociale zaken) tegen de baas van Ryanair, de Ier Michael O'Leary, in Brussel.

O’Leary had zelf om een ontmoeting met de commissaris gevraagd. Vrijdag staken opnieuw piloten in verschillende EU-landen, waaronder Nederland. Het conflict met Ryanair draait vooral om de arbeidsvoorwaarden die de budgetmaatschappij hanteert. Nu geldt voor de veertig tot vijftig in Nederland werkzame Ryanair-vliegers de Ierse wetgeving. Zij willen dat de Nederlandse arbeidswetgeving wordt toegepast.

,,De interne markt van de EU is geen jungle en heeft duidelijke regels voor de arbeidscontracten voor bemanningsleden van vliegtuigen. Het is niet de vlag waaronder een luchtvaartmaatschappij vliegt die telt voor de wetgeving", aldus Thyssen.

,,Ik heb dit meneer O’Leary heel duidelijk gemaakt. Ik ben niet tegen Ryanair of het budgetmodel. Maar met groot succes komt ook verantwoordelijkheid. De interne markt van de EU is geen jungle en heeft duidelijke regels voor mobiele werknemers'', verklaarde de EU-commissaris.

Na afloop haalde O'Leary op een persconferentie in Diegem uit naar de Belgische vakbonden, die de stakingen vrijdag steunen. Die zijn er volgens de Ier alleen om de maatschappij te schaden, en hebben niets te maken met de rechten van de werknemers. ,,We zijn ze al tegemoetgekomen. We gaan akkoord met contracten onder Belgisch arbeidsrecht zodra we met de vakbonden tot een overeenkomst kunnen komen", aldus de Ryanair-topman.

