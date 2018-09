Blindengeleidepaardje in Europees Parlement

dinsdag 25 september 2018 , 16:36

© Europese Unie 2014, Europees Parlement

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement in Brussel had dinsdag een blindengeleidepaard over de vloer. Het minipaardje Dinky kwam binnen op initiatief van de Belgische Europarlementariër Hilde Vautmans.

De liberale politica wil dat niet alleen honden maar ook andere dieren blinden mogen begeleiden. Daarvoor moet de wet worden gewijzigd. ,,Ik zal met zijn baasje, trainer en parlementsleden praten over hoe we het mensen met assistentiedieren makkelijker kunnen maken’’, liet Vautmans weten via Twitter.

VVD-Europarlementariër Jan Huitema liet zich fotograferen met het driejarige dier. ,,Dinky is niet alleen het eerste blindengeleidepaard van Europa, het paard is ook het eerste dier ooit dat het Europees Parlement binnen mag. Top.’’

Terug naar boven