EU-landen bespreken klokverzetten in oktober

BRUSSEL (ANP) - EU-landen bespreken eind oktober voor het eerst of er een eind moet komen aan het halfjaarlijkse verzetten van de klok. Het onderwerp staat dan op de agenda van een vergadering van de transportministers in het Oostenrijkse Graz. De wintertijd is dan net ingegaan.

Bij ambtelijk vooroverleg is gebleken dat het voorstel van de Europese Commissie heel serieus wordt genomen, zegt een woordvoerster van tijdelijk EU-voorzitter Oostenrijk. ,,Iedereen onderkent dat Europeanen verandering willen. We willen vooruitgang boeken. Maar iedereen is nog terughoudend om al een echte voorkeur uit te spreken en wil eerst bekijken wat het betekent voor zijn of haar land.’’

Mogelijk bereiken de lidstaten een gemeenschappelijk standpunt in december, aldus de zegsvrouw. ,,Maar dat is een kwestie van politieke wil.’’ Pas in een latere fase moeten landen een keuze maken voor permanente zomer- óf wintertijd.

Oostenrijk is zelf voor zomertijd, maar wil liever geen verschillen in de EU. ,,Maar het is toch anders in het oosten dan in het westen. Ons doel is een goede oplossing.''

Bij het vooroverleg spraken alleen Denemarken en Griekenland twijfels uit over de afschaffing, zeggen ingewijden, maar dat betekent niet dat de rest voorstander is. Nederland heeft nog geen officieel standpunt ingenomen, maar wil in ieder geval dezelfde tijd houden als België en Luxemburg. En het liefst zo weinig mogelijk tijdverschillen in Europa.

Ook het Europees Parlement moet zich uitspreken over de afschaffing. De transportcommissie neemt de leiding en stemt er mogelijk over in februari. Daarna moet het voltallige parlement nog een standpunt innemen.

Het is niet realistisch om te verwachten dat het klokritueel volgend jaar al wordt afgeschaft, zeggen betrokkenen. Als het al zover komt, zou het op zijn vroegst in 2021 gebeuren.

