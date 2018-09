Europees burgerinitiatief tegen kooidieren gelanceerd

dinsdag 25 september 2018 , 15:31

Bron: © Liesbeth Weijs

BRUSSEL (ANP) - In Brussel is het Europese burgerinitiatief gelanceerd dat een einde moet maken aan het gebruik van kooien in de landbouw. Als er voor 11 september volgend jaar een miljoen handtekeningen uit minstens zeven EU-lidstaten is verzameld, is de Europese Commissie verplicht een besluit te nemen over het verzoek. De teller stond dinsdagmiddag op bijna 7000.

Brussel liet eerder deze maand weten dat het burgerinitiatief ‘End the Cage Age’ aan de eisen voldoet. Doel is de ,,onmenselijke behandeling van boerderijdieren die in kooien worden gehouden” te beëindigen. Het gaat om kooien voor kippen, konijnen, kwartels, eenden en ganzen, maar ook zogenoemde kraamkisten voor zeugen of boxen voor kalveren.

120 organisaties uit 27 landen gaan nu handtekeningen verzamelen, meldt Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren). ,,Meer dan 700 miljoen dieren worden er jaarlijks in Europa opgesloten in kooien. Ze hebben geen enkele kans om zich normaal te ontwikkelen of hun natuurlijk gedrag uit te oefenen. De EU doet veel te weinig om het welzijn van dieren in de landbouw te verbeteren.’’

