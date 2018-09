Labour staat open voor dumpen brexit

dinsdag 25 september 2018 , 9:05

LIVERPOOL (ANP/RTR) - De Britse oppositiepartij Labour is voor een nieuw referendum over de brexit, waarbij ook de mogelijkheid is te stemmen vóór het lidmaatschap van de EU. Dit heeft Labour-woordvoerder Keir Starmer die de brexit in zijn portefeuille heeft, op het partijcongres in Liverpool gezegd.

De over de EU verdeelde partij lijkt zo steeds meer afstand te nemen van de brexit die op het congres een jaar geleden nauwelijks aan bod kwam. Maandag zei een topman in de partij dat de brexit wegstemmen geen optie zou zijn in een nieuw referendum.

Het plan om een referendum te houden over de uiteindelijke overeenkomst tussen Brussel en Londen over hun nieuwe relatie is onzeker omdat de onderhandelingen erover in een impasse zijn beland. Starmer zei dat daarom de vraag die in een referendum moet worden voorgelegd nu niet duidelijk is.

