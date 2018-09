Brexit-minister Raab maant tot rust

maandag 24 september 2018 , 19:22

BREXIT

LONDON (ANP/RTR) - Brexit-minister Dominic Raab zegt dat Groot-Brittannië niet moet terugschrikken voor een impasse met de EU nu de Europese leiders het plan van premier Theresa May voor uittreding uit de EU hebben afgewezen. Raab zei dat tegen de BBC na regeringsberaad waarin May haar blauwdruk voor de brexit verdedigde.

,,We hebben een goede gezonde discussie gehad. De premier maakte duidelijk dat we de rust moeten bewaren, de zenuwen in bedwang houden en druk moeten uitoefenen op de EU ten aanzien van de kritiek die de unie heeft geleverd. Laat ook duidelijk zijn dat de EU niet met geloofwaardige alternatieven is gekomen'', aldus Raab.

Dagblad The Sun meldde maandag dat geen enkel kabinetslid May is afgevallen en haar zogenoemde Chequers-plan ter discussie heeft gesteld. De EU stuurde May vorige week tijdens de top in Salzburg onverrichter zake naar huis terug.

