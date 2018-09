Draghi ziet krachtige stijging kerninflatie

maandag 24 september 2018 , 18:33

BRUSSEL (ANP) - De kerninflatie in de eurozone zal de komende tijd relatief sterk stijgen. Dat voorziet president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB), zo zei hij bij een toespraak in het Europese parlement in Brussel.

De kerninflatie, die prijsveranderingen van relatief sterk schommelende onderdelen zoals voeding en brandstof buiten beschouwing laat, speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de ECB. De markten lijken de opmerkingen van Draghi op te vatten als een bevestiging dat het plan van de ECB voor geleidelijke afbouw van het opkopen van obligaties doorgaat.

De euro steeg kort na de uitspraken van Draghi flink ten opzichte van de dollar, al zakte hij kort daarop weer een beetje terug.

Terug naar boven