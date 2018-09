Brussel dreigt Britten met Hof om 2,7 miljard

maandag 24 september 2018 , 12:30

Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie dreigt de Britse regering voor het Europese Hof van Justitie te dagen vanwege een achterstallige betaling van 2,7 miljard euro. Londen weigert dat bedrag aan douanerechten af te dragen voor uit China geïmporteerde kleding en schoenen waarmee is gefraudeerd. De douanerechten van de lidstaten zijn een van de inkomstenbronnen voor de EU-begroting.

De Britten krijgen twee maanden om met het geld over de brug te komen, anders stapt de commissie naar het EU-hof. In maart stuurde ze al een aanmaningsbrief nadat de fraudedienst OLAF van de EU aan de bel had getrokken over de zaak. Daar heeft Londen niet op gereageerd.

Al jaren geleden waarschuwde Brussel voor de frauderende importeurs. Zo waardeerden ze damesbroeken fictief op 91 cent per kilo, terwijl alleen de marktprijs van katoen al 1,44 euro per kilo was. De Britten lieten de zaak op zijn beloop waardoor de EU-kas inkomsten misliep. De commissie heeft berekend dat de schade voor de EU-begroting in de periode van november 2011 tot december vorig jaar 2,7 miljard euro bedraagt.

