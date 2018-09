Topeconoom waarschuwt voor onrust op markten

zondag 23 september 2018 , 18:00

BASEL (ANP) - Het is oppassen geblazen voor verdere turbulentie op de financiële markten. Daarvoor waarschuwt econoom Claudio Borio van de Bank for International Settlements (BIS), een belangrijk samenwerkingsverband van centrale banken.

Volgens Borio lopen de monetaire ontwikkelingen in bijvoorbeeld Europa en de Verenigde Staten de laatste tijd meer uiteen. Ook is het nog te makkelijk om geld te lenen en zijn de schulden wereldwijd te hoog. Die situatie kan eenvoudig tot schokken leiden en die schokken zijn dan niet makkelijk op te lossen door bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank (ECB) of Federal Reserve.

,,Nu de rentetarieven nog steeds ongewoon laag zijn en de balans van de centrale banken nog steeds als nooit tevoren is opgeblazen, is er weinig meer over in de medicijnkast om de patiënt weer gezond te maken of voor hem te zorgen in geval van een terugval'', aldus Borio.

De topeconoom merkt ook op dat opkomende markten de afgelopen maanden in toenemende mate onder druk zijn komende te staan van de relatief sterke dollar. De wereldwijde handelsspanningen en tekenen van een afzwakkende groei in China lieten zich in deze categorie landen eveneens voelen.

Terug naar boven