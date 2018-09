Nederland condoleert Iran na bloedbad

zondag 23 september 2018 , 14:05

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse ambassadeur in Iran heeft condoleances overgebracht na de bloedige aanval zaterdag in het land. Zeker 25 mensen kwamen om het leven toen schutters het vuur openden in de stad Ahvaz. Tientallen mensen raakten gewond.

Iran riep na het bloedbad de vertegenwoordigers van Nederland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk op het matje. Iran verwijt deze landen dat ze onderdak verlenen aan leden van een 'terreurorganisatie', berichten Iraanse staatsmedia.

,,Het is niet acceptabel dat deze groepen niet gekwalificeerd worden door de Europese Unie als terroristische organisaties, omdat ze geen terroristische aanslag hebben uitgevoerd in Europa", citeerde staatspersbureau IRNA de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt zondag dat er een gesprek heeft plaatsgevonden. Tijdens dat onderhoud is de Iraanse lezing aangehoord en zijn condoleances overgebracht voor de aanslag, aldus het ministerie.

Terug naar boven