Tusk blijft positief ondanks harde taal May

vrijdag 21 september 2018 , 19:49

BRUSSEL (ANP) - EU-president Donald Tusk blijft ervan overtuigd dat een akkoord met het Verenigd Koninkrijk over de brexit mogelijk is, hoewel de Britse premier Theresa May vrijdag sprak van een impasse. Maar het is aan het Verenigd Koninkrijk om met betere voorstellen te komen over de Ierse grenskwestie en de toekomstige handelsrelaties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, aldus Tusk vrijdag in een verklaring.

May zei juist dat het de EU is die met nieuwe toegevingen moet komen voor haar zogeheten Chequers-plan, dat zij ,,de enige weg vooruit” noemde. Ze vindt dat het VK meer respect verdient van de EU, en zei dat de toekomstige goede betrekkingen daar mede van afhangen.

Tusk sprak zijn verbazing uit over de ,,harde en compromisloze opstelling'' van May tijdens en na de EU-top van donderdag in Salzburg. ,,Ik ben ervan overtuigd dat een compromis, dat goed is voor allen, mogelijk is. En dat zeg ik als goede vriend van het VK en als een echte bewonderaar van premier May.” De andere 27 Europese leiders trokken donderdag één lijn tegenover May.

