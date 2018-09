May eist alternatief van EU in brexit-overleg

vrijdag 21 september 2018 , 16:26

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Theresa May heeft vrijdag gezegd dat de brexit-onderhandelingen met de Europese Unie in een impasse zitten. Ze wees de unie erop dat deze met een alternatief voor haar brexit-voorstellen moet komen, nu de leiders van de EU haar plannen hebben afgewezen.

Op de top in Oostenrijk donderdag zeiden de EU-leiders dat ze volgende maand alles op alles zetten voor een brexit-akkoord, maar ze verwierpen de plannen van May. Volgens May duidde dat op een gebrek aan respect. Ze herhaalde het Britse standpunt dat geen deal met de EU beter is dan een slechte deal.

Verder zei de unie donderdag dat de Britten moeten meewerken aan een oplossing voor de grens tussen (het Britse) Noord-Ierland en de republiek Ierland. De EU staat achter de Ierse premier Leo Varadkar die absoluut geen 'harde grens' wil met Noord-Ierland. Na de brexit is dit de enige landgrens tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU.

,,Ik zal de uitslag van het referendum niet ongedaan maken, noch zal ik mijn land breken", aldus May tegen de omroepen tijdens een persconferentie in Downing Street.

