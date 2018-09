Gemeenteraad akkoord met uitbreiding Efteling

donderdag 20 september 2018 , 23:22

KAATSHEUVEL (ANP) - Ondanks grote zorgen over een toename van de verkeersdrukte heeft de gemeenteraad van Loon op Zand donderdagavond unaniem ingestemd met uitbreidingsplannen van attractiepark De Efteling. Het sprookjespark in Kaatsheuvel krijgt toestemming om ten westen en ten oosten te groeien buiten de huidige parkgrenzen.

De Efteling hoopt door de uitbreiding te groeien van 5 miljoen bezoekers per jaar naar 7 miljoen bezoekers in 2030. De groei is volgens het bedrijf nodig om te kunnen blijven concurreren in de Europese top van drukst bezochte attractieparken.

Ten oosten staat een uitbreiding met 3 hectare gepland en ten westen met 5 hectare.

